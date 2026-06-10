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«Миннесота» обыграла «Даллас», Косу набрала 6 очков

«Миннесота Линкс» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 100:76.

«Миннесота Линкс» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 100:76. Игра прошла на арене «Таргет Центр» в Миннеаполисе.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу провела на паркете 20 минут, набрала 6 очков, сделала 5 подборов и 2 результативные передачи.

«Миннесота» с 10 победами в 12 матчах лидирует в Западной конференции. «Даллас» идет на 3-й строчке — 7−4.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Миннесота Линкс» — «Даллас Вингс» — 100:76 (30:18, 28:20, 17:22, 25:16).