Ирак проиграл Венесуэле в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Сборная Ирака готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Иракцы сыграют в группе I с Норвегией (17 июня), Францией (23 июня) и Сенегалом (26 июня).