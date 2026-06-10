Тухель о чемпионате мира-2026: «Англия — не главный фаворит, но мы хотим пройти весь путь до конца»

«Мы не главные фавориты. Мы не можем ими быть, потому что не выигрывали турнир много лет. На турнире команды, которые добивались большего успеха. Мы ставим перед собой самые высокие цели и знаем, что для этого нужно. Ответственность — это отношение к делу, и именно на этом сосредоточено наше внимание. Мы рассматриваем себя как претендентов. Мы хотим пройти весь путь до конца, но я не думаю, что мы являемся главными фаворитами», — приводит ESPN слова Тухеля.