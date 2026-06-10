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Тухель о чемпионате мира-2026: «Англия — не главный фаворит, но мы хотим пройти весь путь до конца»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил шансы своей национальной команды в борьбе за победу на чемпионате мира-2026.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил шансы своей национальной команды в борьбе за победу на чемпионате мира-2026.

«Мы не главные фавориты. Мы не можем ими быть, потому что не выигрывали турнир много лет. На турнире команды, которые добивались большего успеха. Мы ставим перед собой самые высокие цели и знаем, что для этого нужно. Ответственность — это отношение к делу, и именно на этом сосредоточено наше внимание. Мы рассматриваем себя как претендентов. Мы хотим пройти весь путь до конца, но я не думаю, что мы являемся главными фаворитами», — приводит ESPN слова Тухеля.

На вопрос, кого он считает фаворитами турнира, тренер выделил Португалию как команду, за которой стоит следить, учитывая успехи ее игроков на клубном уровне в сезоне-2025/26.

Чемпионат мира стартует 11 июня и будет проходить в США, Канаде и Мексике. Англия сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.

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