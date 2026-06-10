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Источник: Влахович может продолжить карьеру в «Челси»

«Челси» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Челси» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, представители английского клуба ведут переговоры с отцом футболиста Милошем Влаховичем, который также является его агентом. Отмечается, что помимо «Челси» к 26-летнему сербу также проявляют интерес «Бавария», «Барселона» и «Ньюкасл».

Ранее директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил, что клуб не станет продлевать с Влаховичем контракт, который рассчитан до конца июня.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2022 году. В сезоне-2025/26 форвард забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за туринскую команду.

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