Источник: Влахович может продолжить карьеру в «Челси»

По информации источника, представители английского клуба ведут переговоры с отцом футболиста Милошем Влаховичем, который также является его агентом. Отмечается, что помимо «Челси» к 26-летнему сербу также проявляют интерес «Бавария», «Барселона» и «Ньюкасл».