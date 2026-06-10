Свищев о конгрессе FIS: «Будут выборы главы и совета FIS. От нового состава зависят перспективы наших взаимоотношений»

"В Белград у нас едут две делегации: одна для работы в конгрессе FIS, где будут важные изменения, в том числе для нас, для РФ. Будут выборы главы FIS, и будет выбираться новый состав совета FIS. От этого нового состава будут зависеть перспективы наших взаимоотношений. Наши представители будут участвовать, у нас есть три голоса, это максимальное представительство в FIS.