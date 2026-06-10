Свищев о конгрессе FIS: «Будут выборы главы и совета FIS. От нового состава зависят перспективы наших взаимоотношений»

Конгресс стартует 10 июня в Белграде, 11 июня на генеральной ассамблее будет выбран глава FIS. Ожидается, что вопрос участия российских спортсменов на международных стартах обсуждаться не будет.
"В Белград у нас едут две делегации: одна для работы в конгрессе FIS, где будут важные изменения, в том числе для нас, для РФ. Будут выборы главы FIS, и будет выбираться новый состав совета FIS. От этого нового состава будут зависеть перспективы наших взаимоотношений. Наши представители будут участвовать, у нас есть три голоса, это максимальное представительство в FIS.
Также по приглашению сербской федерации едут представители ФЛССР, они будут обсуждать вопросы сотрудничества. Но самое главное — это участие в конгрессе", — сказал Свищев.