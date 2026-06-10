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Фийон-Майе прекратил сотрудничество с компанией Fischer

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прекратил сотрудничество с австрийским производителем лыж Fischer.

"Девять олимпийских медалей. Тысячи километров на лыжах. Сотни выстрелов и бесчисленное множество наших общих эмоций.

Спустя все эти годы наши пути с Fischer расходятся. Некоторые главы заканчиваются, когда они дописаны — и эта глава завершена целиком и великолепно.

Эти лыжи несли меня от трасс в родном Юра до сложнейших трасс мира. Они были рядом в моменты, когда все решали считанные секунды и сантиметры. Спасибо за то, кем вы помогли мне стать", — написал спортсмен в соцсети.

Фийону-Майе 33 года, он пятикратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира.