Фийон-Майе прекратил сотрудничество с компанией Fischer

"Девять олимпийских медалей. Тысячи километров на лыжах. Сотни выстрелов и бесчисленное множество наших общих эмоций.
Спустя все эти годы наши пути с Fischer расходятся. Некоторые главы заканчиваются, когда они дописаны — и эта глава завершена целиком и великолепно.
Эти лыжи несли меня от трасс в родном Юра до сложнейших трасс мира. Они были рядом в моменты, когда все решали считанные секунды и сантиметры. Спасибо за то, кем вы помогли мне стать", — написал спортсмен в соцсети.
Фийону-Майе 33 года, он пятикратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира.