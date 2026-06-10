Чемпионат России по плаванию. Ефимова, Чикунова, Корнев, Колесников, Лифинцев, Пригода выступят в финалах

Егор Корнев выступит на 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем, Климент Колесников и Мирон Лифинцев — на 100 м на спине, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Кирилл Пригода — на 100 м брассом.
Чемпионат России по плаванию.
Казань.
Женщины.
200 м, комплекс.
17:00.
100 м, спина.
17:14.
100 м, брасс.
17:46.
50 м, баттерфляй.
17:52.
400 м, вольный стиль.
18:20.
Мужчины.
100 м, спина.
17:07.
100 м, брасс.
17:20.
100 м, вольный стиль.
17:26.
50 м, баттерфляй.
17:58.
400 м, вольный стиль.
18:30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов — московское. Указаны только финалы.