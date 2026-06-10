Чемпионат России по плаванию. Ефимова, Чикунова, Корнев, Колесников, Лифинцев, Пригода выступят в финалах

Егор Корнев выступит на 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем, Климент Колесников и Мирон Лифинцев — на 100 м на спине, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Кирилл Пригода — на 100 м брассом.