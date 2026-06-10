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Чемпионат России по плаванию. Ефимова, Чикунова, Корнев, Колесников, Лифинцев, Пригода выступят в финалах

11 июня пройдет заключительный день чемпионата России по плаванию. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград.

Источник: Спортс‘’

Егор Корнев выступит на 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем, Климент Колесников и Мирон Лифинцев — на 100 м на спине, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Кирилл Пригода — на 100 м брассом.

Чемпионат России по плаванию.

Казань.

Женщины.

200 м, комплекс.

17:00.

100 м, спина.

17:14.

100 м, брасс.

17:46.

50 м, баттерфляй.

17:52.

400 м, вольный стиль.

18:20.

Мужчины.

100 м, спина.

17:07.

100 м, брасс.

17:20.

100 м, вольный стиль.

17:26.

50 м, баттерфляй.

17:58.

400 м, вольный стиль.

18:30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов — московское. Указаны только финалы.