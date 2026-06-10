«Критериум Дофине». 5-й этап. Гонщики проедут 195,8 км по маршруту с двумя подъемами четвертой категории

«Критериум Дофине».
5-й этап.
Сен-Шамон — Виллар-ле-Домб, Франция.
195,8 км.
Профиль/Карта.
Начало — 13:45 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа).
1. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 13.35,13.
2. Кевин Воклен (Франция, Netcompany INEOS) — 0,12.
3. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) — то же время.
4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 0,15.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,47.
6. Маттиас Скельмосе (Испания, Lidl — Trek).
7. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,50.
8. Карлос Родригес (Испания, Netcompany INEOS) — 0,57.
9. Лео Бисио (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,59.
10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 1,00.