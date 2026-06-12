Мбаппе рассказал, за кого болела сборная Франции в финале Лиги чемпионов

«Я сразу же поздравил игроков “ПСЖ” на тренировочной базе сборной Франции в Клерфонтене. Это было важно, тем более что их было пятеро. Понимаю Вильяма Салиба, но легче утешить одного человека, чем пятерых. Перед чемпионатом мира проще привести в чувства одного игрока, чем пятерых. Мы поддерживали “ПСЖ” в наших интересах: им нужно было победить, чтобы не потерять слишком много игроков для сборной.