Мбаппе рассказал, за кого болела сборная Франции в финале Лиги чемпионов

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что в финале Лиги чемпионов французская команда болела за «ПСЖ». Парижская команда в серии пенальти выиграла у «Арсенала» и второй раз подряд стала победителем турнира.
«Я сразу же поздравил игроков “ПСЖ” на тренировочной базе сборной Франции в Клерфонтене. Это было важно, тем более что их было пятеро. Понимаю Вильяма Салиба, но легче утешить одного человека, чем пятерых. Перед чемпионатом мира проще привести в чувства одного игрока, чем пятерых. Мы поддерживали “ПСЖ” в наших интересах: им нужно было победить, чтобы не потерять слишком много игроков для сборной.
Это супер для них (игроков «ПСЖ»), они на супер-подъеме. И легче интегрироваться, когда вокруг счастливые люди. Мы позаботились о Салиба, потому что всегда тяжело проиграть в финале Лиги чемпионов. Знаю, что это такое. Он сосредоточен на чемпионате мира, команда в хорошей форме, потому что это планетарное событие", — сказал Мбаппе в эфире M6.
На чемпионате мира-2026 Франция сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией.
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