Неймар пропустит матч ЧМ-2026 Бразилия — Марокко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что нападающий Неймар пропустит первый матч бразильцев на чемпионате мира-2026 против Марокко, но вернется в строй на следующей неделе.
«Неймар очень усердно работает над тем, чтобы восстановиться как можно быстрее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Анчелотти в соцсети X.
34-летний бразилец продолжает восстановление после травмы правой икроножной мышцы 2-й степени, полученной во время матча за «Сантос» в середине мая.
Матч чемпионата мира-2026 Бразилия — Марокко состоится в воскресенье, 14 июня. Начало игры — 01:00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Также бразильцы сыграют в группе с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).
Травма Неймара оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Сыграет ли бразилец на ЧМ-2026?