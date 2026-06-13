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Роналду: «Португалия начинает путь на ЧМ-2026, опираясь на силу миллионов португальцев»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после прилета в США на чемпионат мира-2026 поблагодарил болельщиков за поддержку.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после прилета в США на чемпионат мира-2026 поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Мы начинаем свой путь, опираясь на силу миллионов португальцев. Спасибо, что вы с нами!», — написал Роналду в социальной сети.

Сборная Португалии на чемпионате мира-2026 сыграет в группе K с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

«Последний танец» Роналду, Колумбия Кордобы, атлетичная ДР Конго и дебют Узбекистана. Все о группе К ЧМ-2026.

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