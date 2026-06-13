Эрнандез: «На ЧМ-2026 Мбаппе заставит замолчать своих критиков»

«Килиан Мбаппе и Усман Дембеле постоянно были вместе — на поле, в раздевалке и за столом… Они много шутили! Когда мы с Усманом пришли в “ПСЖ”, мы стали еще ближе с Кили. Когда он ушел в Мадрид, мы все еще общались почти каждую неделю.