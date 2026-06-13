Эрнандез: «На ЧМ-2026 Мбаппе заставит замолчать своих критиков»

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез перед первым матчем французов на чемпионате мира-2026 поддержал капитана команды Килиана Мбаппе.
«Килиан Мбаппе и Усман Дембеле постоянно были вместе — на поле, в раздевалке и за столом… Они много шутили! Когда мы с Усманом пришли в “ПСЖ”, мы стали еще ближе с Кили. Когда он ушел в Мадрид, мы все еще общались почти каждую неделю.
Мбаппе — выдающийся игрок. Быть Килианом Мбаппе непросто, каждый твой шаг анализируется. Этим летом он заставит замолчать своих критиков", — приводит L'Equipe слова Эрнандеза.
На чемпионате мира-2026 Франция сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией.