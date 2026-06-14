Участник Олимпиады-1956, тренер и спортивный комментатор Евгений Чен умер на 93-м году жизни

Как только он попал в больницу, а он человек совсем не больничный, пролежал какое‑то время, совсем ослаб и сел в инвалидную коляску. Я ему сказала: «Ничего страшного, будем кататься, все будет хорошо». Он как спортивный человек ответил, что не хочет так жить.