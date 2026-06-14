Участник Олимпиады-1956, тренер и спортивный комментатор Евгений Чен умер на 93-м году жизни

Чен выступал в прыжках в длину и тройном прыжке, трижды становился призером чемпионатов СССР. В 1958 году установил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении (15,66 м). После окончания карьеры работал тренером, журналистом и комментатором, написал ряд книг и справочников, посвященных легкой атлетике.
Его дочь — серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке, комментатор Иоланда Чен.
"Папа ушел из жизни поздно вечером в пятницу. Он был очень активным человеком, до последнего помогал мне. К сожалению, его подводило зрение, у него ослабли ноги, и он совершенно неожиданно упал дома — получил перелом таза.
Как только он попал в больницу, а он человек совсем не больничный, пролежал какое‑то время, совсем ослаб и сел в инвалидную коляску. Я ему сказала: «Ничего страшного, будем кататься, все будет хорошо». Он как спортивный человек ответил, что не хочет так жить.
И полгода он был инвалидом, сильно ослаб, впал в депрессию, и потихоньку от того, что не двигался, начали развиваться другие неприятности, которые привели к уходу из жизни. Последние два месяца он очень сильно болел«, — приводит слова Иоланды Чен “Матч ТВ”.
Чен будет похоронен 17 июня в подмосковном Пушкино.