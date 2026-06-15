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Неймар участвовал в восстановительной тренировке сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар участвовал в восстановительной тренировке команды в тренажерном зале отеля в американском Нью-Джерси, сообщает CNN.

Нападающий сборной Бразилии Неймар участвовал в восстановительной тренировке команды в тренажерном зале отеля в американском Нью-Джерси, сообщает CNN.

По данным источника, игроки стартового состава матча финального турнира ЧМ-2026 с Марокко (1:1) выполняли восстановительные упражнения, в то время как остальные проводили физические занятия внутри комплекса.

На кадрах, опубликованных Конфедерацией футбола Бразилии, 34-летний Неймар работал на велотренажере. Ранее он получил травму икроножной мышцы.

По данным Globo, футболист должен быть готов к игре второго тура с Гаити (20 июня).

Неймар в 128 матчах за сборную забил 79 голов и отдал 59 результативных передач. В том числе у него восемь голов и четыре передачи в 13 матчах на чемпионатах мира.

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