Гроссмейстер Шипов: «Я большой футбольный маньяк, с детских лет не пропускаю чемпионаты мира. Болеть буду за Португалию: Криштиану Роналду, вперед»

"Я большой футбольный маньяк, с детских лет не пропускаю чемпионаты мира. Сейчас пока смотрю мало, потому что матчи проходят в позднее время, а мне утром нужно работать. Вчера попытался поболеть за сборную Кюрасао, но они пропустили семь мячей от Германии, и это было очень больно.