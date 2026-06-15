Гроссмейстер Шипов: «Я большой футбольный маньяк, с детских лет не пропускаю чемпионаты мира. Болеть буду за Португалию: Криштиану Роналду, вперед»

В США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля проходит чемпионат мира.
"Я большой футбольный маньяк, с детских лет не пропускаю чемпионаты мира. Сейчас пока смотрю мало, потому что матчи проходят в позднее время, а мне утром нужно работать. Вчера попытался поболеть за сборную Кюрасао, но они пропустили семь мячей от Германии, и это было очень больно.
Борьба идет, есть на что посмотреть. Буду болеть теперь за сборную Узбекистана. Раз они стали грозной силой в шахматах, хотелось бы, чтобы и в футболе они проявили себя. В борьбе за чемпионство я ставлю на Испанию, Францию и Аргентину, а болеть буду за Португалию. Криштиану Роналду, вперед", — сказал 60-летний Шипов.