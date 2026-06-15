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Журова о футбольных ЧМ: «Я обычно болею за команду Уругвая. Потом переключаюсь на Аргентину или Нидерланды — в зависимости от того, как кто играет»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, кого поддерживает на чемпионатах мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

"Я обычно болею за команду Уругвая. Сначала всегда болею за них, потом начинаю переключаться на Аргентину или Нидерланды — в зависимости от того, как кто играет.

Я была в Уругвае на инаугурации президента Мухики и увидела, как везде люди играют в футбол. На меня это так произвело впечатление, и я подумала, что этой стране надо обязательно еще повторить свой успех, они дважды были чемпионами мира", — сказала Журова.

Сборная Уругвая на групповом этапе ЧМ сыграет с командами Испании, Саудовской Аравии и Кабо‑Верде.