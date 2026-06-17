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Месси выйдет в стартовом составе Аргентины на матч ЧМ-2026 против Алжира

Сборные Аргентины и Алжира назвали стартовые составы на матч чемпионата мира-2026.

Сборные Аргентины и Алжира назвали стартовые составы на матч чемпионата мира-2026. Игра пройдет в США на стадионе «Арроухед» и начнется в 04:00 по московскому времени.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Факундо Медина, Родриго де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Тьяго Альмада.

Это будет первый матч в группе J на ЧМ-2026. В другой игре встретятся Австрия и Иордания (07:00 по московскому времени).

17 июн 04:00 Аргентина — Алжир _:_

Аргентина готова к защите титула, дерзкая команда Рангника, преобразившийся Алжир и новичок ЧМ.