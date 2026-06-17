Барколя: «Мбаппе сможет побить рекорд чемпионата мира по голам»

«Мы знали, что очень важно победить в первом матче, и сделали это, даже несмотря на то, что в первом тайме было сложно. Мбаппе еще раз показал все свои качества. Мы знаем, что он великий игрок и доверяем ему. Гордимся тем, что он с нами, весь французский народ рад, что он с нами. Ему по-прежнему удается нас удивлять, будь то в матчах или на тренировках. Думаю, он сможет побить рекорд чемпионата мира по результативности. Сделаем все, чтобы помочь ему», — цитирует L'Equipe Барколя.