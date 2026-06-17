Аргентина — Алжир: ВАР отменил голы Месси и Шаиби в начале матча ЧМ-2026

На 5-й минуте нападающий аргентинской команды Лионель Месси забил в своем 200-м матче на международном уровне, но судья зафиксировал офсайд. Спустя три минуты уже алжирцы праздновали взятие ворот, однако после просмотра видеоповтора было принято решение, что Фарес Шаиби находился в офсайде, поэтому гол был отменен.