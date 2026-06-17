Салиба: «В первом тайме Франция играла плохо, Сенегал был лучше нас»

«В первом тайме мы играли плохо, соперники были лучше нас. У них было больше моментов, чем у нас, но, несмотря на это, нам удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Во втором тайме мы вышли с лучшим настроем и играли лучше. Думаю, мы хорошо компенсировали ошибки первого тайма. Надеюсь, Мбаппе будет продолжать забивать на протяжении всего турнира», — приводит L'Equipe Салиба.