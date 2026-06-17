Хет-трик Месси принес Аргентине разгромную победу над Алжиром в матче ЧМ-2026

В начале первого тайма команды быстро обменялись голами, но оба взятия ворот были отменены ВАР из-за офсайда. На 17-й минуте капитан аргентинец Лионель Месси, сыгравший 200-й матч на международном уровне, открыл счет в этой встрече. Его гол стал единственным в первой половине.