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Хет-трик Месси принес Аргентине разгромную победу над Алжиром в матче ЧМ-2026

Сборная Аргентины крупно обыграла Алжир в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Аргентины крупно обыграла Алжир в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

В начале первого тайма команды быстро обменялись голами, но оба взятия ворот были отменены ВАР из-за офсайда. На 17-й минуте капитан аргентинец Лионель Месси, сыгравший 200-й матч на международном уровне, открыл счет в этой встрече. Его гол стал единственным в первой половине.

В начале второго тайма Месси оформил дубль, а спустя 15 минут забил свой третий мяч. 38-летний аргентинец сравнялся с рекордом Мирослава Клозе по забитым голам на чемпионатах мира — по 16 мячей.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первую строчку в группе J. Алжирцы — на последней строчке.

Во втором туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.

17 июн 04:00 Аргентина — Алжир 3:0.