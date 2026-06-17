Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Алжир

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира (3:0).
38-летний аргентинец забил все голы в этой встрече — он отличился на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Для него это первый хет-трик на чемпионатах мира за карьеру.
У Месси теперь 16 голов в шести чемпионатах мира. Он сравнялся с рекордом немца Мирослава Клозе по количеству забитых мячей в истории турнира.
Феноменальный матч Месси! Первым сыграл на шестом ЧМ, трижды забил Зидану и установил кучу рекордов.