Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Алжир

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира (3:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира (3:0).

38-летний аргентинец забил все голы в этой встрече — он отличился на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Для него это первый хет-трик на чемпионатах мира за карьеру.

У Месси теперь 16 голов в шести чемпионатах мира. Он сравнялся с рекордом немца Мирослава Клозе по количеству забитых мячей в истории турнира.

Феноменальный матч Месси! Первым сыграл на шестом ЧМ, трижды забил Зидану и установил кучу рекордов.