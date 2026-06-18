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Анри раскритиковал Роналду за матч Португалия — ДР Конго: «Забивать должна команда, а не ты»

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1).

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1).

«Одно очень важно, пожалуйста, люди, сидящие дома, запомните: команда должна забивать, а не ты должен забивать. Криштиану Роналду неоднократно оказывался в такой ситуации. Если сделаешь рывок, то заставишь защитника принять неправильное решение, но поскольку он хочет забить сам, то оказывается на пути Бруну Фернандеша или обратного паса. Защитник видит обоих игроков, и ему легче защищаться. В этом фишка: забивать должна команда, а не ты», — заявил Анри в эфире телеканала Fox.

41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Португалия и ДР Конго набрали по одному очку и делят первое и второе место в группе К. Во втором матче первого тура в этой группе Узбекистан встретится с Колумбией.

Во втором туре ЧМ-2026 португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.

«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду.