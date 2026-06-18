Анри раскритиковал Роналду за матч Португалия — ДР Конго: «Забивать должна команда, а не ты»

«Одно очень важно, пожалуйста, люди, сидящие дома, запомните: команда должна забивать, а не ты должен забивать. Криштиану Роналду неоднократно оказывался в такой ситуации. Если сделаешь рывок, то заставишь защитника принять неправильное решение, но поскольку он хочет забить сам, то оказывается на пути Бруну Фернандеша или обратного паса. Защитник видит обоих игроков, и ему легче защищаться. В этом фишка: забивать должна команда, а не ты», — заявил Анри в эфире телеканала Fox.