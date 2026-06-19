Аргентинская телеведущая Пенья извинилась перед Месси после сообщения о смерти его отца

«Я была в прямом эфире. У меня нет ни телефона, ни компьютера, я понятия не имела, что происходит. Производственная группа сказала мне: “Это происходит”. Я повторила это, и в тот момент мне сказали: “Ой, подожди, подожди, это не проверено”. Меня трясет. Мне очень стыдно, это первый раз, когда со мной случилось нечто подобное», — добавила Пенья в интервью America TV.