Анри — о травме Коне: «Дерзкий мясник из Катара внезапно появился откуда ни возьмись и сломал ему ногу»

Когда происходит что-то подобное, весь стадион затихает. Атмосфера угасает. Никто не хочет видеть это. Я сочувствую ему всем сердцем, желаю ему скорейшего выздоровления. Мы все этого ему желаем. Футбол — это суровая игра, но у этого молодого человека большое будущее. Мы молимся, чтобы это не поставило крест на его карьере. Мы никому этого не желаем. Послушайте, вы можете назвать это ошибкой, грубым подкатом, как угодно… но таким подкатам нет места в игре. Это спорт, да, но мы должны защищать игроков. Я надеюсь, что судья и власти должным образом разберутся с этим. Выздоравливай скорее, Исмаэль. Футбольный мир тебя поддерживает", — сказал Анри в эфире FOX Sports.