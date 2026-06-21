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Эмилия Тангара о полупустых трибунах на Кубке России: «Хотелось бы побольше масштабности. Надеюсь, у нас будет так же, как в США»

Чемпионка России в беге на 400 м с барьерами Эмилия Тангара высказалась о полупустых трибунах на Кубке России в Чебоксарах.

Источник: Спортс‘’

"Кубок России считается одним из главных стартов года, сюда по возможности приезжают все соперники. Только, конечно, хотелось бы побольше масштабности в плане зрительского ажиотажа.

В Америке мне не приходилось участвовать в соревнованиях при таких трибунах, как в Чебоксарах. Там были полные трибуны. На них сидели как участники соревнований из других колледжей и университетов, так и обычные зрители. Надеюсь, что когда-нибудь нас тоже будет такое. Я желаю всего лучшего российской легкой атлетике", — рассказала Тангара.