Нортуг о ЧМ-2026: «Норвегия может обыграть любого, у нее лучший состав в истории. Если пройдем в четвертьфинал, вся страна будет в шоке. Холанд сможет войти в тройку лучших бомбардиров»

— Я не смог приехать в Северную Америку, потому что сейчас сам много тренируюсь. С другой стороны, в Норвегии сейчас такой ажиотаж к играм, что и ехать никуда не нужно. Матч с Ираком я смотрел в Осло: было ощущение, что чемпионат мира проходит там, а не в Северной Америке, — сказал Нортуг.