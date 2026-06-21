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Нортуг о ЧМ-2026: «Норвегия может обыграть любого, у нее лучший состав в истории. Если пройдем в четвертьфинал, вся страна будет в шоке. Холанд сможет войти в тройку лучших бомбардиров»

Норвежский лыжник и двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг рассказал о своих впечатлениях от выступления сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу и поделился своими ожиданиями.

Источник: Спортс‘’

Сборная Норвегии обыграла Ирак со счетом 4:1 и занимает 1-е место в группе I.

— Сборная Норвегии по футболу выиграла свой первый матч на проходящем в эти дни чемпионате мира. Как вам игра?

— Победа Норвегии над Ираком — отличный старт для нашей сборной. Для всех норвежцев этот чемпионат мира очень важен, потому что мы не играли на мундиалях с 1998 года. Даже игроки говорили, что немного нервничают.

Здорово, что мы сразу смогли победить. Возможно, только Мартин Эдегор сыграл ниже ожиданий.

— Как оцените перспективы Эрлинга Холанда стать лучшим бомбардиром ЧМ?

— Верю, что Эрлинг Холанд сможет войти минимум в тройку лучших бомбардиров по итогам турнира. Он здорово начал, забил два гола в ворота Ирака.

Да, есть Мбаппе и Месси, который шокировал всех хет-триком в первой же игре. Эрлингу будет непросто, но он не просто нападающий, а игрок, который способен протащить сборную Норвегии до самых поздних стадий. В таком случае у него будет достаточно шансов, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира. Сейчас он в топовой форме, это сразу заметно.

— Лучший результат Норвегии на ЧМ — выход из группы в 1998 году. В этот раз будет лучше?

— Если мы пройдем в четвертьфинал, вся страна будет в шоке. Я считаю, что у нас есть все шансы. Сейчас Норвегия обладает, вероятно, лучшим составом за всю свою историю. Для этих парней нет ничего невозможного, они могут обыграть любую сборную в мире. Верю, что в этом году Норвегия зайдет максимально далеко.

— Думали над тем, чтобы съездить на матчи и посмотреть футбол вживую?

— Я не смог приехать в Северную Америку, потому что сейчас сам много тренируюсь. С другой стороны, в Норвегии сейчас такой ажиотаж к играм, что и ехать никуда не нужно. Матч с Ираком я смотрел в Осло: было ощущение, что чемпионат мира проходит там, а не в Северной Америке, — сказал Нортуг.

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