Мбаппе — про сотый матч за сборную Франции: «Нет ничего важнее национальной команды»

Смогу ли я войти в историю как величайший игрок в истории чемпионатов мира? Это спор для людей. Это спор для журналистов, спор для любителей футбола. Я думаю, что хорошо спорить об игроках. Смотреть, кто лучший. Для меня это не вопрос, который у меня в голове.