Рангник: «Месси доказал, что он лучший игрок, который когда-либо существовал»

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Он побил рекорд Клозе, который забил 16 голов на чемпионатах мира.