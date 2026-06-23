ФИФА объявила, что матч Франция — Играк возобновится в 02:50

После окончания первого тайма на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому, по законам штата, возобновление матча было отложено. Изначально планировалось, что игра возобновится уже в 02:00 по московскому времени. Болельщикам разрешили вернуться на трибуны.