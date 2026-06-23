Франция — Ирак: пауза между первым и вторым таймом составила более двух часов из-за грозы

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 00:00 по московскому времени. После завершения первого тайма на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы. По законам штата, возобновление матча было отложено. Несколько раз начало второй половины откладывалось из-за новых молний.