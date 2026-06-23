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Сборная Франции вышла в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборная Франции разгромила Ирак (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Франции разгромила Ирак (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I, где также выступают Норвегия и Сенегал. В третьем туре команда Дидье Дешама встретится с норвежцами, а иракцы (0 очков) встретятся с сенегальцами.

Французы стали пятой командой, которая вышла в 1/16 финала. Ранее выход в плей-офф себе гарантировали сборные Мексики, США, Германии и Аргентины.

23 июн 00:00 Франция — Ирак 3:0.

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