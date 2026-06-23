Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч ЧМ-2026 Франция — Ирак длился 4 часа

Матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака длился почти четыре часа.

Источник: Спорт-Экспресс

Матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака длился почти четыре часа. Впервые на этом турнире из-за непогоды пришлось делать паузы в проведении встречи.

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 00:00 по московскому времени, но после первого тайма возобновление игры было отложено из-за грозы. На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности, поэтому, по законам штата, болельщиков попросили покинуть трибуны, а игроки, судьи и тренеры оставались в своих раздевалках.

Новое время начало второй половины несколько раз переносилось. В итоге второй тайм начался в 03:00 по московскому времени.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Ирак идет на последней строчке — 0 очков.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии, Ирак встретится с Сенегалом.

23 июн 00:00 Франция — Ирак 3:0.

130-минутный перерыв из-за грозы не смутил Мбаппе — у француза дубль второй матч подряд. Ирак разгромлен 0:3.

Игроки, судьи и тренеры провели это время в подтрибунном помещении.