Матч ЧМ-2026 Франция — Ирак длился 4 часа

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 00:00 по московскому времени, но после первого тайма возобновление игры было отложено из-за грозы. На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности, поэтому, по законам штата, болельщиков попросили покинуть трибуны, а игроки, судьи и тренеры оставались в своих раздевалках.