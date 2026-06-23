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Норвегия вышла в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборная Норвегии переигрла Сенегал (3:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Норвегии переигрла Сенегал (3:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I, где также выступают Франция и Ирак. В третьем туре норвежцы сыграют против французов, а сенегальцы — с иракцами. Оба матча пройдут 26 июня.

Норвежцы стали пятой командой, которая вышла в 1/16 финала. Ранее выход в плей-офф себе гарантировали сборные Мексики, США, Германии, Аргентины и Франции.

23 июн 03:00 Норвегия — Сенегал 3:2.

130-минутный перерыв из-за грозы не смутил Мбаппе — у француза дубль второй матч подряд. Ирак разгромлен 0:3.