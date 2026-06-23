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Мбаппе и Холанн в третьем туре разыграют первое место, Сенегал — на грани вылета. Расклады в группе I ЧМ-2026

После матчей второго тура в группе I команды четко разделились на лидеров и аутсайдеров.

Источник: Спорт-Экспресс

После матчей второго тура в группе I команды четко разделились на лидеров и аутсайдеров. Франция разгромила Ирак (3:0), а Норвегия разобралась с Сенегалом (3:2), так что теперь у команд Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна по 6 очков, а у африканцев и азиатов — ни одного.

Франция и Норвегия уже гарантировали прямой выход в 1/16 финала. В последнем туре они разыграют между собой первое место, а Сенегал и Ирак поспорят только за третью строчку, которая теоретически может дать путевку в плей-офф.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы I: Франция — Ирак — 3:0, Норвегия — Сенегал — 3:2.

Чемпионат мира-2026. Группа I.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

1. Франция.

2.

2.

0.

0.

6−1.

6.

2. Норвегия.

2.

2.

0.

0.

7−3.

6.

3. Сенегал.

2.

0.

0.

2.

3−6.

0.

4. Ирак.

2.

0.

0.

2.

1−7.

0.

Матчи 3-го тура: Норвегия — Франция, Сенегал — Ирак. Обе встречи пройдут 26 июня и начнутся в 22.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно.

— Франция уже в 1/16 финала. Для первого места команде Дидье Дешама достаточно не проиграть Норвегии. При ничьей у обеих сборных будет по 7 очков, личная встреча не даст преимущества, а общая разница останется лучше у Франции (+5 против +4). Поражение отправит команду Дидье Дешама на вторую строчку.

— Норвегия тоже гарантировала прямую путевку в плей-офф. Но для первого места в квартете скандинавам нужна только победа над Францией. Ничья оставит норвежцев вторыми: перед последним туром они уступают конкурентам из-за худшей разницы мячей.

— Сенегал уже не поднимется в топ-2. Главная задача — обыграть Ирак и выйти на третье место. Победа в 1 мяч даст африканской сборной разницу −2, которая, скорее всего, не позволит попасть в 8 лучших третьих мест. Нужно побеждать крупно: желательно в 3 мяча, чтобы разница стала нулевой, а лучше в 4, чтобы она стала плюсовой. Ничья оставит Сенегал третьим, но с 1 очком и разницей −3 шансов попасть в плей-офф не будет.

— Ираку нужна только победа над Сенегалом. Ничья оставит азиатскую сборную четвертой из-за худшей разницы мячей. Даже победа в 1 мяч даст Ираку лишь разницу −5, поэтому для нормальной заявки на топ-8 третьих мест нужен крупный счет. Чтобы выйти хотя бы на −2, как у Парагвая сейчас, надо побеждать в 4 мяча. Для нулевой разницы нужен разгром 6:0.

На кого могут выйти команды группы I.

Победитель группы I сыграет с одной из третьих команд групп C, D, F, G или H.

Второе место группы I попадет на победителя группы E (Германия, Эквадор, Кот-д’Ивуар, Кюрасао).

Третье место группы I, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, B, D, G, K или L. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.

Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура в группах A — I.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

1. Швеция.

2.

1.

0.

1.

6−6.

3.

2. Шотландия.

2.

1.

0.

1.

1−1.

3.

3. Парагвай.

2.

1.

0.

1.

2−4.

3.

4. Кабо-Верде.

2.

0.

2.

0.

2−2.

2.

5. Бельгия.

2.

0.

2.

0.

1−1.

2.

6. Португалия.

1.

0.

1.

0.

1−1.

1.

7. Чехия.

2.

0.

1.

1.

2−3.

1.

8. Эквадор.

2.

0.

1.

1.

0−1.

1.

—.

9. Босния и Герцеговина.

2.

0.

1.

1.

2−5.

1.

10. Панама.

1.

0.

0.

1.

0−1.

0.

11. Иордания.

1.

0.

0.

1.

1−3.

0.

12. Сенегал.

2.

0.

0.

2.

3−6.

0.

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас.

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Шотландия.

Франция — Швеция.

Южная Корея — Швейцария.

Нидерланды — Марокко.

ДР Конго — Гана.

Испания — Австрия.

США — Эквадор.

Египет — Чехия.

Бразилия — Япония.

Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Мексика — Кабо-Верде.

Англия — Португалия.

Аргентина — Уругвай.

Австралия — Иран.

Канада — Бельгия.

Колумбия — Парагвай.