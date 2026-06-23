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Холанн стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн оформил дубль в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенагала (3:2).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн оформил дубль в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенагала (3:2).

25-летний норвежец достиг отметки в 4 забитых мяча в 2 матчах ЧМ за карьеру. Он стал рекордсменом команды по этому показателю.

Всего на счету Холанна 59 голов в 52 матчах на международном уровне.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.

23 июн 03:00 Норвегия — Сенегал 3:2.

130-минутный перерыв из-за грозы не смутил Мбаппе — у француза дубль второй матч подряд. Ирак разгромлен 0:3.