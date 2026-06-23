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Динь — о победе над Ираком: «Это был идеальный вечер»

Защитник сборной Франции Люка Динь прокомментировал победу над Ираком (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Франции Люка Динь прокомментировал победу над Ираком (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Для нас это еще один шаг вперед. Знаем, зачем приехали сюда: мы продолжим работать от матча к матчу и продолжать совершенствоваться. Мне очень понравился этот матч — мы выиграли со счетом 3:0 и сохранили ворота в неприкосновенности, это был идеальный вечер. Я чувствовал себя хорошо, мы с партнерами по команде хорошо знаем друг друга». Лукас Динь, защитник сборной Франции.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Ирак идет на последней строчке — 0 очков.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии, Ирак встретится с Сенегалом.

23 июн 00:00 Франция — Ирак 3:0.

130-минутный перерыв из-за грозы не смутил Мбаппе — у француза дубль второй матч подряд. Ирак разгромлен 0:3.