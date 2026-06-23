Динь — о победе над Ираком: «Это был идеальный вечер»

«Для нас это еще один шаг вперед. Знаем, зачем приехали сюда: мы продолжим работать от матча к матчу и продолжать совершенствоваться. Мне очень понравился этот матч — мы выиграли со счетом 3:0 и сохранили ворота в неприкосновенности, это был идеальный вечер. Я чувствовал себя хорошо, мы с партнерами по команде хорошо знаем друг друга». Лукас Динь, защитник сборной Франции.