Дешам: «Франция прошла в плей-офф, хотя я убежден, что третий матч будет решающим»

«Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию, учитывая, что все было непросто, учитывая то, что произошло. Но добыть нужный результат — это очень хорошо. Сегодня вечером мы прошли в плей-офф, хотя я убежден, что третий матч против Норвегии будет решающим для нашего окончательного места в группе», — приводит официальный сайт ФИФА слова Дешама.