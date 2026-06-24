Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Панама — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Панама и Хорватия сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 24 июня.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Панамы и Хорватии встретятся во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Матч группы L пройдет в ночь на среду, 24 июня, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

24 июн 02:00 Панама — Хорватия _:_

Игру Панама — Хорватия будет транслировать онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Видео игры доступно в прямом эфире.

За ключевыми событиями встречи Панама — Хорватия можно следить в матч-центре «СЭ».

Панама начала чемпионат мира с поражения от Ганы со счетом 0:1. Хорватия в первом туре уступила Англии — 2:4. Обе сборные выступают в группе L, где также играют Англия и Гана.

Чемпионат мира-2026 принимает три страны — США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

football | 4 — 2768.