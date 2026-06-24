Панама — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Сборные Панамы и Хорватии встретятся во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Матч группы L пройдет в ночь на среду, 24 июня, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.