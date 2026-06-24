Лига наций. Сербия сыграет с Японией, Украина встретится с Бразилией, Польша против Бельгии и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Гливице, Польша.
Китай — Турция — 14.00.
Аргентина — Германия — 17.30.
Польша — Бельгия — 21.00.
Любляна, Словения.
Болгария — Италия — 14.00.
Украина — Бразилия — 17.30.
Словения — Канада — 21.30.
Орлеан, Франция.
Сербия — Япония — 14.30.
Куба — США — 18.00.
Франция — Иран — 21.30.
Турнирное положение: Бразилия — 4 победы — 0 поражений (11 очков), Япония — 4−0 (11), Италия — 3−1 (9), США — 3−1 (9), Сербия — 3−1 (9), Словения — 3−1 (6), Польша — 2−2 (7), Украина — 2−2 (7), Болгария — 2−2 (6), Бельгия — 2−2 (5), Турция — 2−2 (5), Германия — 2−2 (5), Канада — 1−3 (6), Китай — 1−3 (4), Иран — 1−3 (4), Франция — 1−3 (2), Аргентина — 0−4 (1), Куба — 0−4 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.