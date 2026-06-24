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Лига наций. Сербия сыграет с Японией, Украина встретится с Бразилией, Польша против Бельгии и другие матчи

24 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

Гливице, Польша.

Китай — Турция — 14.00.

Аргентина — Германия — 17.30.

Польша — Бельгия — 21.00.

Любляна, Словения.

Болгария — Италия — 14.00.

Украина — Бразилия — 17.30.

Словения — Канада — 21.30.

Орлеан, Франция.

Сербия — Япония — 14.30.

Куба — США — 18.00.

Франция — Иран — 21.30.

Турнирное положение: Бразилия — 4 победы — 0 поражений (11 очков), Япония — 4−0 (11), Италия — 3−1 (9), США — 3−1 (9), Сербия — 3−1 (9), Словения — 3−1 (6), Польша — 2−2 (7), Украина — 2−2 (7), Болгария — 2−2 (6), Бельгия — 2−2 (5), Турция — 2−2 (5), Германия — 2−2 (5), Канада — 1−3 (6), Китай — 1−3 (4), Иран — 1−3 (4), Франция — 1−3 (2), Аргентина — 0−4 (1), Куба — 0−4 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.