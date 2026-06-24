Пикфорд: «Англии нужно было просто забить первый гол в ворота Ганы»

Они сыграли хорошо, но мы должны быть довольны. Англия по-прежнему на первом месте в группе. Теперь сосредоточимся на Панаме и выиграем группу. В каждом матче мы играем против разных команд, и нам просто нужен был этот гол, вот и все. Мы ограничили их, поэтому у них было очень небольшое количество моментов. Нам так и не удалось забить этот гол, но это футбол", — приводит BBC Пикфорда.