Райс: «После ничьей с Ганой будем сохранять позитивный настрой»

"Всегда сложно играть против команды, которая играет в такой глубокой обороне, но нужно находить решения. В последние 10 минут нам не повезло, что мы не забили. У Англии все еще есть отличный шанс выиграть группу в матче против Панамы, так что позитивный настрой у всех. Сборная Ганы играла очень компактно, по схеме 5−4−1 без мяча, и у них было мало пространства, но с другой стороны, мы должны были сделать большее с мячом.