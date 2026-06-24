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Райс: «После ничьей с Ганой будем сохранять позитивный настрой»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал ничью с Ганой в матче чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал ничью с Ганой в матче чемпионата мира-2026.

"Всегда сложно играть против команды, которая играет в такой глубокой обороне, но нужно находить решения. В последние 10 минут нам не повезло, что мы не забили. У Англии все еще есть отличный шанс выиграть группу в матче против Панамы, так что позитивный настрой у всех. Сборная Ганы играла очень компактно, по схеме 5−4−1 без мяча, и у них было мало пространства, но с другой стороны, мы должны были сделать большее с мячом.

Нужно отдать должное Гане. Это сложная команда, и у них хорошие игроки, так что это ни разу не была легкая игра. У нас остался еще один матч в группе, чтобы стать первыми, поэтому мы должны быть позитивными. Многие ведущие страны сыграли вничью в первом матче, поэтому нет необходимости быть негативными или пессимистичными. Мы будем сохранять позитивный настрой", — приводит BBC слова Райса.

Англия и Гана набрали по 4 очка. По дополнительным показателям англичане опережают ганцев и лидируют в группе L.

В третьем туре Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией. Оба матча пройдут 27 июня.

23 июн 23:00 Англия — Гана 0:0.

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