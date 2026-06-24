Англия — Гана: в ворота англичан не назначен пенальти

Так как ганец убегал один на один с вратарем и контролировал мяч, а Конса пытался его выбить, судье следовало назначить пенальти и вынести англичанину предупреждение за лишение соперника явной возможности забить гол (при попытке сыграть в мяч в штрафной площади удаление не применяется).