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Колумбия — ДР Конго: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Колумбии и ДР Конго объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Колумбии и ДР Конго объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Густаво Пуэрта, Хамес Родригес, Джон Ариас, Джефферсон Лерма, Луис Диас, Луис Хавьер Суарес.

ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Аарон Ван-Биссака, Шансель Мбемба, Аксель Туанзебе, Стив Капуади, Артур Масуаку, Нгал`айель Мукау, Самюэль Мутуссами, Эдо Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.

Игра пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 05.00 по московскому времени.

Колумбия начала чемпионат мира с победы над Узбекистаном со счетом 3:1. ДР Конго в первом туре сыграла вничью с Португалией — 1:1. Обе сборные выступают в группе K.

24 июн 05:00 Колумбия — ДР Конго _:_