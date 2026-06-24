Англия и Гана — в шаге от плей-офф, Хорватии нельзя проигрывать в последнем туре. Расклады в группе L ЧМ-2026

После матчей второго тура в группе L никто не гарантировал себе место в плей-офф чемпионата мира. Англия и Гана после ничьей 0:0 в очной встрече набрали по 4 очка и занимают две верхние строчки в квартете. Хорватия после победы над Панамой со счетом 1:0 вернулась в борьбу за прямую путевку, а центральноамериканская команда уже не поднимется выше четвертого места и утратила шансы на плей-офф.