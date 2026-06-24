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Англия и Гана — в шаге от плей-офф, Хорватии нельзя проигрывать в последнем туре. Расклады в группе L ЧМ-2026

После матчей второго тура в группе L никто не гарантировал себе место в плей-офф чемпионата мира/

Источник: Спорт-Экспресс

После матчей второго тура в группе L никто не гарантировал себе место в плей-офф чемпионата мира. Англия и Гана после ничьей 0:0 в очной встрече набрали по 4 очка и занимают две верхние строчки в квартете. Хорватия после победы над Панамой со счетом 1:0 вернулась в борьбу за прямую путевку, а центральноамериканская команда уже не поднимется выше четвертого места и утратила шансы на плей-офф.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы L: Англия — Гана — 0:0, Хорватия — Панама — 1:0.

Чемпионат мира-2026. Группа L.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

1. Англия.

2.

1.

1.

0.

4−2.

4.

2. Гана.

2.

1.

1.

0.

1−0.

4.

3. Хорватия.

2.

1.

0.

1.

3−4.

3.

4. Панама.

2.

0.

0.

2.

0−2.

0.

Матчи 3-го тура: Англия — Панама, Хорватия — Гана. Обе встречи пройдут в ночь на 28 июня и начнутся в 00.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно.

— Англии достаточно не проиграть Панаме, чтобы обеспечить выход в 1/16 финала. Ничья даст британцам 5 очков и прямую путевку. Первое место будет у них при ничьей в матче Хорватия — Гана, потому что разница мячей у британцев (+2) лучше, чем у африканцев (+1). Победа почти наверняка оставит Англию первой, но Гана может обойти ее, если тоже наберет 3 очка и отыграет отставание по разнице мячей.

— Гана гарантирует себе прямой выход, если не уступит Хорватии. При победе африканская сборная наберет 7 очков и будет претендовать на первое место. Для лидерства нужно, чтобы Англия не выиграла у Панамы, либо чтобы ганцы обошли британцев по разнице мячей.

Отметим, что и поражения как для Англии, так и для Ганы, скорее всего, не обернутся вылетом. Обе сборные уже набрали по 4 очка: даже если кто-то из них опустится ниже топ-2, то почти наверняка попадет в число лучших третьих мест.

— Хорватии нужна только победа над Ганой для прямой путевки в 1/16 финала. Тогда у балканской сборной будет 6 очков. Первое место в этом случае возможно, если Англия не победит Панаму. При успехе британцев хорваты финишируют вторыми.

Ничья или поражение оставят Хорватию третьей — в этом случае нужно будет сравнивать показатели с другими командами, занявшими третьи места. Ниже она уже не опустится: даже если Панама обыграет Англию, у хорватов будет преимущество над центральноамериканской командой по личной встрече.

— Панама после поражения от Хорватии потеряла шансы на плей-офф. Даже победа над Англией не поднимет ее выше четвертого места. При равенстве очков с хорватами все решит личная встреча, которую Панама проиграла.

На кого могут выйти команды группы L.

Победитель группы L сыграет с одной из третьих команд групп E, H, I, J или K.

Второе место группы L попадет на вторую команду группы K (Португалия, Колумбия, ДР Конго, Узбекистан).

Третье место группы L, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы K.

Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

1. Швеция.

2.

1.

0.

1.

6−6.

3.

2. Шотландия.

2.

1.

0.

1.

1−1.

3.

3. Хорватия.

2.

1.

0.

1.

3−4.

3.

4. Алжир.

2.

1.

0.

1.

2−4.

3.

5. Парагвай.

2.

1.

0.

1.

2−4.

3.

6. Кабо-Верде.

2.

0.

2.

0.

2−2.

2.

7. Бельгия.

2.

0.

2.

0.

1−1.

2.

8. ДР Конго.

1.

0.

1.

0.

1−1.

1.

—.

9. Чехия.

2.

0.

1.

1.

2−3.

1.

10. Эквадор.

2.

0.

1.

1.

0−1.

1.

11. Босния и Герцеговина.

2.

0.

1.

1.

2−5.

1.

12. Сенегал.

2.

0.

0.

2.

3−6.

0.

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас.

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай.

Франция — Швеция.

Южная Корея — Швейцария.

Нидерланды — Марокко.

Колумбия — Гана.

Испания — Австрия.

США — Алжир.

Египет — Кабо-Верде.

Бразилия — Япония.

Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Мексика — Шотландия.

Англия — ДР Конго.

Аргентина — Уругвай.

Австралия — Иран.

Канада — Бельгия.

Португалия — Хорватия.