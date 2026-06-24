Кристиансен — после поражения от Хорватии: «Я горжусь своими игроками»

«Панама сыграла хорошо. Мы боролись до конца, оставаясь верными своей стратегии, и единственное, что я могу сказать, это то, что я горжусь своими игроками. Они провели отличную игру, мы сражались на равных с Хорватией. Таков футбол. У них был один явный момент, и они его реализовали. Правда в том, что соперники не создали слишком много опасных моментов. Думаю, мы проявили смелость в этом матче, и еще раз, я горжусь ребятами», — цитирует официальный сайт ФИФА Кристиансена.