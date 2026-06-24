Далич — о победе над Панамой: «Честно говоря, я не ожидал, что будет так сложно»

«Хочу поздравить соперника, который сегодня показал себя очень хорошо и доставил нам немало трудностей. Честно говоря, я не ожидал, что будет так сложно. Мы отреагировали не лучшим образом, возможно, из-за давления, ведь нам действительно были нужны эти три очка. Я рад, что смогли одержать победу в 200-м матче Луки Модрича. Он отлично сыграл сегодня, в свои 40 лет. Мы очень рады видеть его в национальной команде», — приводит официальный сайт ФИФА слова Далича.