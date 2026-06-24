Далич — о победе над Панамой: «Честно говоря, я не ожидал, что будет так сложно»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Панамой (1:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.
«Хочу поздравить соперника, который сегодня показал себя очень хорошо и доставил нам немало трудностей. Честно говоря, я не ожидал, что будет так сложно. Мы отреагировали не лучшим образом, возможно, из-за давления, ведь нам действительно были нужны эти три очка. Я рад, что смогли одержать победу в 200-м матче Луки Модрича. Он отлично сыграл сегодня, в свои 40 лет. Мы очень рады видеть его в национальной команде», — приводит официальный сайт ФИФА слова Далича.
Хорваты набрали 3 очка и занимают 3-е место в группе L. Панамцы идут на последней строчке (0 очков) и потеряли шансы на выход в плей-офф.
В третьем туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама — с Англией. Оба матча пройдут в субботу, 27 июня.
Англия и Гана — в шаге от плей-офф, Хорватии нельзя проигрывать в последнем туре. Расклады в группе L ЧМ-2026.