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Колумбия — ДР Конго: в первом тайме команды не забили голов

Сборные Колумбии и ДР Конго не забили голов в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Колумбии и ДР Конго не забили голов в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Колумбийцы пробили 6 раз в створ ворот соперника, конголезцы — ни разу. На 6-й минуте гол колумбийского защитника Даниела Муньоса был отменен ВАР из-за офсайда.

Игра проходит на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика).

Колумбия начала чемпионат мира с победы над Узбекистаном со счетом 3:1. ДР Конго в первом туре сыграла вничью с Португалией — 1:1. Обе сборные выступают в группе K.

24 июн 05:00 Колумбия — ДР Конго 0:0.