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Сборная Англии 13-й раз в истории сыграла со счетом 0:0 на чемпионатах мира

Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.

Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Для английской команды это 23 ничья в истории в матчах ЧМ. Англичане являются рекордсменами турнира по этому показателю.

Также Англия 13-й раз в истории ЧМ закончила матч со счетом 0:0, что тоже является рекордом турнира.

Англия и Гана набрали по 4 очка. По дополнительным показателям англичане опережают ганцев и лидируют в группе L.

В третьем туре Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией. Оба матча пройдут 27 июня.

23 июн 23:00 Англия — Гана 0:0.

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