Рафинью в стартовом составе сборной Бразилии заменит 19-летний Райан

19-летний бразилец из «Борнмута» заменит травмированного Рафинью. 29-летний бразилец получил травму в матче 2-го тура против Гаити (3:0). Игрок остается в расположении национальной команды и продолжает восстановление, однако его возвращение на поле до окончания турнира остается под вопросом.